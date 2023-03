Controllo di vicinato, ecco i 29 nuovi cartelli in ben 4 aree

“Si sono conclusi in questi giorni i lavori di posizionamento dei cartelli stradali che segnalano la presenza del Controllo di vicinato nelle varie zone dove il servizio è attivo.Sono 29, dislocati nelle quattro aree interessate: quella di via Allende, Adenauer, San Giuseppe e Parco Fornaci; quella di Campo Marzo, piazza Castello, piazzale Bologna e Quadrilatero; area di Parco Città e quartiere di Sant’Andrea; area di Santa Lucia, piazza Araceli e Borgo Scroffa.”Con questo intervento – dichiarano il sindaco e il consigliere delegato al controllo di vicinato – andiamo a rafforzare e ad incentivare la partecipazione e la collaborazione dei cittadini coordinati dai responsabili e vice responsabili di zona, per una collaborazione che spesso risulta determinante per le attività di controllo delle forze dell’ordine. Ora sarà ancora più chiaro a tutti che in quel particolare luogo è attivo il servizio che nei primi tre anni ha prodotto molte segnalazioni che hanno contribuito in maniera determinante al buon esito delle operazioni mirate a garantire la sicurezza urbana della città. Vogliamo proseguire in questa direzione dando ancora maggior vigore alla positiva sinergia tra cittadino, pubblica amministrazione e forze dell’ordine; il posizionamento dei cartelli va ad incentivare questo meccanismo virtuoso”.Dal 2020 al 2022 sono state oltre 200 le segnalazioni con una media di circa 80 all’anno e hanno riguardato situazioni di diverso genere tra cui: abbandono rifiuti, aree incolte, assembramenti Covid, atti vandalici, attività commerciali, bivacchi, buche e anomalie stradali, cani, codice della strada, degrado, furti, nomadi, occupazioni abusive, persona bisognosa di aiuto, persone sospette, prostituzione, ripristino segnaletica, schiamazzi e disturbi, tossicodipendenza, ubriachezza molesta, veicoli abbandonati, veicoli sospetti e velocità pericolosa.Le segnalazioni da parte dei coordinatori e dei cittadini avvengono attraverso un apposito portale che si aggiunge anche all’App You Pol della Polizia di Stato, inoltre gli stessi coordinatori e i loro vice vengono periodicamente convocati nel comando della polizia locale per aggiornamenti formativi e possono costantemente rapportarsi con la responsabile del servizio.