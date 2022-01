Controllo della polizia, trovato rapinatore in locale vicentino: è senza green pass, il bar chiude

Nella giornata di ieri la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino straniero, reo di aver commesso una rapina tra venerdì e sabato in corso San Felice. L’uomo è stato trovato all’interno del Bar Oasi, un locale di viale San Lazzaro, dove gli agenti hanno riscontrato l’uomo fosse senza green pass.

L’operazione era stata richiesta dal questore, Paolo Sartori, che aveva chiesto agli agenti di battere al tappeto la città, verificando i locali e i permessi di soggiorno in essere. Nell’ambito dei controlli, un altro cittadino è stato arrestato: un nigeriano di 36 anni con diversi precedenti, attualmente sprovvisto di Permesso di Soggiorno e irregolare sul territorio. L’uomo è già stato accompagnato alla frontiera per rientrare in Nigeria..

Nel complesso sono stati controllati 21 Esercizi pubblici, 52 autoveicoli e 141 persone, 37 delle quali con precedenti di vario genere. Nello specifico, a seguito della rapina commessa alle 2,30 circa della notte tra venerdì e sabato in Corso San Felice ai danni di due persone, gli Agenti della Polizia di Stato hanno proceduto ad un controllo all’interno del Bar “OASI”di Viale San Lazzaro, nei pressi di Viale Verona; in questo contesto, oltre ad individuare e denunciare alla A. G. il soggetto sospettato di aver commesso il grave reato, gli Agenti identificavano un cittadino straniero sprovvisto di green pass e positivo al Covid-19. Il titolare dell’Esercizio pubblico e l’avventore venivano entrambi sanzionati, e quest’ultimo fatto rientrare immediatamente nella propria abitazione.

Su disposizione del Questore sono state avviate in via d’urgenza le procedure finalizzate alla ESPULSIONE dal Territorio Nazionale di questi 2 cittadini extracomunitari.

Nei confronti, invece, del Bar “OASI” – in passato già oggetto di numerosi controlli da parte delle Forze di Polizia, in occasione dei quali sono state verificate irregolarità di vario genere, è stata sistematicamente riscontrata la presenza di soggetti pregiudicati, tanto da farlo considerare un luogo abituale di ritrovo di costoro, ed è stato teatro di svariati episodi di particolare gravità dal punto di vista dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, – il Questore Paolo SARTORI ha disposto l’IMMEDIATA SOSPENSIONE DELLA LICENZA, con contestuale CHIUSURA DELL’ESERCIZIO PIUBBLICO per 15 GIORNI, in base a quanto previsto dall’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza .



Al termine delle attività di Polizia – rientranti, come si è detto, nella più complessa strategia di prevenzione dei comportamenti devianti in genere – il Questore ha adottato i seguenti altri Provvedimenti: