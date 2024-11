Controlli straordinari dei Carabinieri: sequestrato droga e denunciato un automobilista

Nel pomeriggio di ieri Carabinieri della Compagnia di Thiene hanno effettuato uno specifico servizio coordinato di controllo del territorio. Il dispositivo è stato messo in atto con l’impiego di 22 militari ed ha visto impegnate sul territorio oltre 10 pattuglie dell’Arma delle Stazioni Carabinieri dipendenti. Lo stesso è stato integrato dal servizio di pronto intervento assicurato dal Nucleo Operativo Radiomobile, da militari del NAS di Padova oltre ai Carabinieri del Nucleo Cinofili di Torreglia (PD). I militari dell’Arma hanno proceduto alla identificazione di 49 persone, di cui 5 con precedenti, oltre al contestuale controllo di 33 veicoli in transito e 4 esercizi pubblici. Nell’ambito dei predetti controlli, svolti con l’ausilio del cane antidroga “Corina” e che hanno riguardato anche la stazione autocorriere di Thiene ed alcuni parchi pubblici, è stato rinvenuto un involucro nascosto tra la vegetazione di un’aiuola contenente 15 grammi di “hashish”, sottoposti a sequestro penale. L’unità cinofila inoltre ha consentito di sorprendere un 29enne, originario del Marocco, all’interno di un esercizio pubblico in possesso di un modesto quantitativo di stupefacente del tipo “hashish”. Il giovane è stato segnalato alla Prefettura di Vicenza con il contestuale sequestro amministrativo della sostanza. Nel corso dei controlli alla circolazione stradale invece un automobilista straniero, di 61 anni, residente a Thiene, dopo essere stato sottoposto alla prevista prova etilometrica predisposta dai militari, è stato deferito in stato di libertà avendo superato i limiti previsti dal Codice della Strada. Di conseguenza è stata ritirata la patente di guida con contestuale sequestro dell’autovettura.