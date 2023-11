Controlli in centro storico: 1 espulso e 2 fogli di via

Nel corso della mattinata di ieri, un equipaggio in servizio di “Volante” della Polizia di Stato, transitando in Campo Marzo, notava un giovane che cercava di nascondersi dietro una siepe per sottrarsi alla vista dei poliziotti.

Pertanto, in considerazione dell’atteggiamento sospetto, gli Operatori di Polizia lo intercettavano per controllarlo. Alla richiesta dei documenti, l’uomo, uno straniero proveniente dall’Algeria del 1984, esibiva un permesso di soggiorno francese. A suo carico risultavano diversi “alias” e degli atti giudiziaria da notificare per una rapina occorsa a Milano nel 2013 presso la Fiera Internazionale del Mobile. In Questura si accertava che l’uomo era irregolare sul territorio nazionale. Veniva pertanto emesso nei suoi confronti un provvedimento di Espulsione dall’Italia con Ordine di allontanamento e Divieto di ritorno nel Comune di Vicenza.

Sempre nel corso della giornata di ieri, alle ore 13.00 circa, gli Agenti della Squadra “Volanti” della Questura sono intervenuti, su richiesta degli addetti alla sicurezza, presso il punto vendita “Coin” di Piazza Castello, ove era stata segnalata la presenza di due soggetti sospetti (un uomo ed una donna) che portavano al seguito due voluminosi borsoni contenenti profumi ancora confezionati e vari capi di abbigliamento.

I due, dopo essersi allontanati dal negozio, venivano poco dopo rintracciati all’interno della vicina Stazione Ferroviaria di Vicenza, ove venivano sottoposti ad un più approfondito controllo di polizia, dal cui esito si accertava che nei confronti dell’uomo era pendente un divieto di dimora nella Regione Veneto; entrambi, inoltre, risultavano avere a loro carico numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.

La merce in loro possesso (profumi e capo di vestiario) non risultava furto presso la “Coin” ma comunque i due non riuscivano a dare alcuna giustificazione sulla provenienza o sul luogo d’acquisto. Per tale motivo i prodotti venivano trattenuti dagli Operatori di Polizia con verbale di acquisizione in attesa dei successivi riscontri investigativi.

Anche nei confronti di questi due soggetti, il Questore di Vicenza ha emesso la misura di prevenzione del Foglio di Via dal Comune di Vicenza con divieto di ritorno per anni.