Controlli a Vicenza: presi più di 30 provvedimenti. Giovani scatenano lite su un autobus, per loro foglio di via

Al setaccio nella serata di ieri le zone di Campo Marzio ed aree limitrofe, nonché Strada Ca’ Balbi, zona Contrà Garibaldi e Pescherie Vecchie. Giovani noti alle forze dell’ordine scatenano una lite in un autobus di linea

Con Ordinanza del Questore della Provincia di Vicenza Paolo SARTORI sono stati impiegate circa 35 unità appartenenti a tutte le varie Forze di Polizia: hanno fatto squadra gli uomini e le donne della Questura di Vicenza, del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e della Polizia Locale del Capoluogo, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato. A supporto delle attività anche l’Unità cinofila della Guardia di Finanza.

Sono stati quindi effettuati mirati servizi interforze, in relazione ai fenomeni di microcriminalità connessi ai reati di tipo predatorio nonché quelli legati allo spaccio di sostanze stupefacenti ed all’immigrazione clandestina riscontrati nelle aree verdi attigue alla Stazione ferroviaria cittadina. Questi controlli hanno, inoltre, interessato i luoghi di aggregazione nonché gli esercizi commerciali segnalati come abitualmente frequentati da soggetti pericolosi o dediti a traffici illeciti.

L’attività orientata alla prevenzione e repressione dei reati si è conclusa con i seguenti risultati:

269 persone identificate, di cui 61 stranieri e 51 con precedenti penali e/o di Polizia

identificate, di cui e 64 autoveicoli

5 Esercizi pubblici

A seguito delle verifiche effettuate dall’Ufficio Immigrazionesulla attualità dei Titoli di soggiorno posseduti da cittadini extracomunitari indentificati durante l’operazione, e dalla Divisione Anticrimine relativamente alla presenza di pregiudicati implicati in attività delinquenziali – rientranti nella più complessa strategia di Prevenzione dei reati in genere – il Questore ha adottato i seguenti altri Provvedimenti:

5 Revoche di Permessi di Soggiorno , di cui quattro per mancanza dell’attualità dei requisiti ed una per precedenti Penali e/o di Polizia nei confronti di due cittadini marocchini, un cittadino senegalese e due cittadini del Ghana;

, di cui quattro per mancanza dell’attualità dei requisiti ed una per precedenti Penali e/o di Polizia nei confronti di due cittadini marocchini, un cittadino senegalese e due cittadini del Ghana; 6 Ordini di Allontanamento dal Territorio Nazionale

– un cittadino nigeriano – con a proprio carico numerosi precedenti penali e di Polizia di vario genere, nonché privo di titoli per permanere sul nostro Territorio Nazionale – è stato trasferito presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Torino dagli Agenti della Questura, e nei prossimi giorni verrà imbarcato sul primo volo disponibile per essere rimpatriato nel Paese di Origine;

– nei confronti di un cittadino marocchino, un cittadino pakistano, un cittadino filippino, un cittadino moldavo non più in possesso dei requisiti richiesti per risiedere in Italia ed un cittadino nigeriano con a proprio carico precedenti penali e/o di Polizia di varia natura, il Questore ha emesso altrettanti Decreti di allontanamento dal Territorio Nazionale, con ordine di lasciare il nostro Paese entro 7 giorni. Qualora gli stranieri non ottemperassero, verranno denunciati alla Procura della Repubblica ed accompagnati coattivamente verso il Paese di origine;

8 Fogli di Via obbligatori dal Comune di Vicenza

a carico di altrettanti soggetti gravati da precedenti penali e di Polizia, che si trovavano senza apprezzabile motivo ed in circostanze non giustificate nel Comune di Vicenza.

In particolare due dei destinatari del Foglio di Via da Vicenza con divieto di ritorno per tre anni, sono giovani cittadini italiani di seconda generazione (di origine nordafricana e rispettivamente di 21 e 22 anni della zona di Velo d’Astico) i quali sono stati identificati a bordo di un autobus SVT a seguito di segnalazione da parte dell’autista, mentre il mezzo si trovava in statale Pasubio. I giovani infatti, gravati da numerosi precedenti anche per interruzione di pubblico servizio e minacce a Pubblico Ufficiale, avevano scatenato una lite a bordo dell’autobus sul quale viaggiavano. Intervenuti immediatamente gli agenti della Squadra Volante hanno dapprima placato gli animi riportando la tranquillità sul mezzo di trasporto per poi procedere ad identificare i ragazzi, entrambi non residenti nel Capoluogo berico, per i quali immediatamente è scattato il Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Vicenza.

12 Avvisi Orali(Misura di Prevenzione prevista dal Codice delle leggi antimafia)nei confronti di altrettanti cittadini italiani e stranieri che denotano una spiccata pericolosità sociale a causa di precedenti penali e/o di Polizia per reati di varia natura contro la persona, per spaccio di sostanze stupefacenti, ovvero contro il patrimonio.

“I provvedimenti adottati al termine delle operazioni di Polizia interforze effettuate ormai sistematicamente contribuiscono ulteriormente a monitorare e far cessare situazioni di degrado urbano e fenomeni delinquenziali che creano non poco disagio ai cittadini – ha evidenziato il Questore Paolo Sartori–Inoltre, alla luce di alcuni episodi di bullismo tra giovani avvenuti in prossimità delle fermate ed a bordo di autobus, queste attività che stiamo effettuando e la nostra presenza anche nei pressi delle fermate sono altresì funzionali a dare tranquillità ai viaggiatori, rafforzando la percezione di sicurezza nei cittadini”.