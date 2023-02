Controlli a Bassano: colpisce gli Agenti con calci e pugni, arrestato

Ieri sono state effettuate operazioni di controllo straordinario del territorio a Bassano del Grappa, disposte con Ordinanza del Questore Sartori con gli Agenti del Commissariato di Bassano del Grappa e gli Agenti della Polizia Locale, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato.

La totalità dei Servizi di interforze ha visto, complessivamente, l’impiego di oltre 20 uomini.

Le zone attenzionate dal dispositivo di Polizia sono state, oltre a quelle del Centro storico e le zone immediatamente adiacenti, la Stazione Ferroviaria ed i Parchi pubblici.

Sono stati inoltre effettuati 4 Posti di controllo lungo le principali arterie di accesso alla Città di Bassano del Grappa.

Complessivamente sono state controllate 82 persone, di cui 32 stranieri e 17 con precedenti penali o di Polizia, nonché 3 esercizi pubblici e 28 veicoli.