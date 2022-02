Conseguenze crisi Ucraina su Vicenza – Vertice in Prefettura: aumenta sorveglianza basi USA

La Prefettura di Vicenza rende noto che nella mattinata odierna, anche all’indomani di direttive già impartite dal Prefetto nei giorni scorsi alle Forze di Polizia nell’ambito delle consuete riunioni di Coordinamento Interforze, si è tenuta una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in correlazione all’escalation della crisi Russia-Ucraina. All’incontro erano presenti i vertici provinciali delle Forze di Polizia oltreché quelli della U.S. Army Garrison di Vicenza e del Comando italiano della Caserma Ederle, unitamente al Comando Gruppo Carabinieri della SETAF. Sono stati chiamati a partecipare anche i Sindaci di Vicenza e Longare. Nel corso dell’incontro sono state esaminate le eventuali ricadute a livello provinciale della situazione internazionale anche la luce di specifici indirizzi già impartiti in argomento dal Ministero dell’Interno. Alla luce delle analisi svolte è stato concordato di assicurare un ulteriore incremento di attenzione agli obiettivi istituzionali in qualsivoglia misura interessati al conflitto oltre che un rafforzamento dei servizi di vigilanza e controllo del territorio a carattere generale. L’evoluzione della situazione resterà seguita con la massima attenzione per tutti i profili di interesse.