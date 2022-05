Confcommercio Vicenza sulla sicurezza: “Necessario un presidio della città”

Sulla questione sicurezza, in più occasioni Confcommercio Vicenza è intervenuta anche con l’Amministrazione Comunale mettendo in primo piano, tra le esigenze più sentite dagli operatori del commercio, del turismo e dei servizi della città, quella di un maggior presidio del territorio. L’Associazione non ha mai mancato di sottolineare il grande impegno che stanno mettendo in campo, da sempre, le Forze dell’Ordine e la Polizia Locale: un’azione che è aumentata di intensità e che sta dando buoni frutti sul fronte della percezione dei livelli di sicurezza. Tuttavia la necessità di un maggior controllo del territorio, sia di giorno che negli orari notturni, persiste e ciò è particolarmente sentito dagli operatori del commercio e del turismo, in centro storico così come nei quartieri della città, che per le caratteristiche della loro attività sono particolarmente esposti a fenomeni di degrado e di criminalità. Si tratta di cittadini imprenditori che hanno investito nelle loro attività – negozi, pubblici esercizi, attività ricettive – per i quali solo una città ordinata e sicura, in ogni quartiere, può garantire il futuro delle loro aziende in una prospettiva di crescita, anche turistica.

Per Confcommercio, dunque, il tema di un presidio del territorio il più ampio possibile, nell’arco della giornata, è una priorità. Ciò si può ottenere con il concorso di tutte le forze disponibili sul fronte dell’ordine e della sicurezza e ciascuna con le proprie competenze e specificità. Si dovranno perciò individuare le modalità ottimali per poter gestire efficacemente questo ulteriore passo finalizzato a migliorare la sicurezza. In tal senso, Confcommercio Vicenza è fiduciosa che si riusciranno a trovare le giuste soluzioni per dare una risposta alle legittime richieste dei cittadini e degli imprenditori.