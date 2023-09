Coltiva piante di marijuana: denunciato 42enne vicentino

La Polizia Locale Nordest Vicentino ha denunciato un 42enne per coltivazione di marijuana.

Quasi casuale il ritrovamento. Una pattuglia stava percorrendo una stradina cieca e sterrata nel territorio di Zugliano. Giunti alla fine della strada gli agenti hanno percepito un forte odore di marijuana. Tali odori provenivano da alcune piante che erano state messe a dimora all’esterno di una

abitazione privata. Nell’orto e semioccultata da lamiere di plastica e bancali di legno vi era circa una decina di piante.

La successiva attività di indagine ha consentito di acquisire ulteriori elementi utili per consentire, il

successivo 28 agosto 2023 l’esecuzione di una perquisizione nel domicilio del soggetto individuato

quale avente diritto sulla coltivazione.

La piantagione outdoor di canapa indiana rinvenuta era costituita da 6 piante di altezza di circa

1,50/2,00 metri, alcune delle quali già in fioritura. Inoltre all’interno di una delle stanze

dell’abitazione, è stata rinvenuta un’altra pianta, appesa al soffitto ad essiccare.

L’uomo G.C. 42enne della zona è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di

Vicenza per il reato il reato di produzione illecita di sostanze stupefacenti. Le piante venivano

sottoposte a sequestro penale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.“