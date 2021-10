Colpevole di ricettazione: arrestato 23enne vicentino latitante

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Nel pomeriggio’ di ieri, martedì 5 ottobre, i carabinieri della Compagnia di Valdagno hanno arrestato a Cornedo un 23enne, E.G., di Vicenza. Il giovane era gravato da un “Ordine di esecuzione per la carcerazione” dal Tribunale di Padova, pari a un mese e ventidue giorni, per ricettazione in concorso.

I carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione dei residenti di via Lora, ove il ventitreenne è stato arrestato, a causa del transito in zona di persone sconosciute. Dopo i controlli dei militari, è emerso l’ordine di carcerazione per il ragazzo, che è stato portato alla Casa Circondariale di Vicenza.