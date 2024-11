Codice Rosso, i Carabinieri arrestano un uomo per atti persecutori nei confronti della moglie

Un cittadino tunisino, 44enne, operaio, già conosciuto alle Forze di Polizia, nella tarda serata di sabato

2 novembre è stato arrestato dai Carabinieri di Dueville in flagranza differita per atti persecutori nei confronti della moglie. L’uomo insoddisfatto della fine del rapporto coniugale, dall’inizio del mese di ottobre ha iniziato a tormentare la moglie con assidue telefonate e presentandosi, anche più volte nella stessa giornata, di fronte alla sua abitazione.

La Signora, ad ogni “visita” indesiderata del marito ha sempre chiamato i Carabinieri e presentava

denuncia nei confronti dello stesso. L’attenzione che questa vittima ha messo nel segnalare ai

Carabinieri ogni attività delittuosa posta in essere nei suoi confronti, ha permesso ai Carabinieri di

Dueville di attivare la procedura dell’arresto in flagranza differita.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, condividendo le risultanze investigative

dei Carabinieri, disponeva di associare il soggetto alla Casa Circondariale di Vicenza, ieri si è svolta

l’udienza di convalida e il Giudice ha disposto il divieto di dimora e braccialetto elettronico.