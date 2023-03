Cinema di qualità a tre euro: ecco i film in programma nel Vicentino

Terzo appuntamento martedì 21 marzo nelle sale di Vicenza e provincia con le proiezioni dell’edizione 2023 de “La Regione del Veneto per il cinema di qualità – La Regione ti porta al cinema con tre euro – I martedì al cinema”, progetto pluriennale della Regione del Veneto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione Interregionale Triveneta AGIS.

In città, il Cinema Odeon propone questo martedì alle 15.00, 18.00 e 21.00, la visione a costo ridotto di “Tár” (Drammatico, USA, 158’) di Todd Field, che vede protagonista Cate Blanchett, vincitrice al Festival di Venezia della Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile e ai Golden Globe come Miglior attrice in un film drammatico. Il film, attraverso la figura della direttrice d’orchestra Tár, prima donna in assoluto a dirigere un’importante orchestra tedesca, esplora la mutevole natura del potere, la sua durevolezza e l’impatto sul mondo moderno.

Spostandosi in provincia, anche il Multisala Metropolis di Bassano del Grappa punta su “Tár” (Drammatico, USA, 158’) di Todd Field (ore 17.30 e 20.20). Cinema Italiano, invece al Multisala Starplex di Marano Vicentino che propone, alle 21.05, il film “L’ultima notte di Amore” (Italia, 2023, 120’) di Andrea Di Stefano. Di Franco Amore si dice che è Amore di nome e di fatto. Di se stesso lui racconta che per tutta la vita ha sempre cercato di essere una persona onesta, un poliziotto che in 35 anni di onorata carriera non ha mai sparato a un uomo. Queste sono infatti le parole che Franco ha scritto nel discorso che terrà all’indomani della sua ultima di notte in servizio. Ma quella notte sarà più lunga e difficile di quanto lui avrebbe mai potuto immaginare. E metterà in pericolo tutto ciò che conta per lui: il lavoro da servitore dello Stato, il grande amore per la moglie Viviana, l’amicizia con il collega Dino, la sua stessa vita. In quella notte, tutto si annoda freneticamente fra le strade di una Milano in cui sembra non arrivare mai la luce.

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione sul sito www.agistriveneto.it e sulla pagina facebook @agis.trevenezie.

Il costo del biglietto è di 3 euro. Nel caso di Multisala verificare preventivamente quali proiezioni sono a 3 euro. La prenotazione dei posti è facoltà riservata alla gestione della sala.