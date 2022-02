Ciclista sotto un furgone: è grave (FOTO)

Un ciclista è rimasto ferito gravemente oggi pomeriggio intorno alle 15.40 a Ponte di Mossano dopo essersi scontrato con un furgone, all’altezza della pista ciclabile in Riviera Berica. Le cause sono in corso di accertamento da parte della polizia locale, ma quel che è certo è che nello scontro il ciclista è rimasto incastrato sotto il veicolo. Stabilizzato dai medici del Suem, l’uomo, in gravi condizioni, è stato trasportato al San Bortolo di Vicenza in codice rosso.