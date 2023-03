Cicero su Bretella Ovest: “3 anni di ritardo, l’avessi gestita io…”

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato di Claudio Cicero, candidato sindaco (Impegno a 360 Gradi) sull’annuncio del completamento dei lavori della Bretella dell’Albera.

“Una delle cose che mi ha più frustrato nell’anno poco più in cui sono stato nella giunta Rucco – scrive – è proprio questa: la lentezza esasperante nel fare – lo dice Claudio Cicero, candidato sindaco ed ex assessore alla mobilità -. Chi si loda si imbroda, Rucco e Celebron hanno poco da festeggiare. Il cantiere della Bretella doveva durare due anni: dopo 5 anni esatti dall’avvio dei lavori non è ancora finito. Adesso promettono che finiranno entro maggio, giusto in tempo per le elezioni. Intanto vediamo se è vero. Ma comunque niente toglie che un cantiere che dura più del doppio del tempo che era stato previsto è un segno evidente di incapacità. Un fallimento pieno per l’amministrazione. Io di cantieri ne ho gestiti tantissimi. E il punto è questo: bisogna starci sopra, rompere le scatole, pungolare. Non basta dare le colpe all’Anas di turno. Non si può stare con le mani in mano sperando che un’opera così importante si risolva da sola. Se l’avessi potuta gestire io, la bretella sarebbe già stata inaugurata da anni. Risolvendo un sacco di problemi”. Nel frattempo si attui quanto ho proposto qualche mese fa e cioè la seconda immissione nella rotatoria sotto il viadotto, utilizzando la provvisoriamente il raccordo che a nodo completato andrà verso Costabissara.