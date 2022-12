Chiara de Susanna Nichiarelli : un engagement politique

La réalisatrice Susanna Nicchiarelli a présenté au cinéma Odéon de Vicenza, ce vendredi 16 décembre, son dernier film « Chiara » de sa trilogie sur des femmes révolutionnaires (Nico, Miss Marx et enfin Chiara).Elle nous raconte une autre réalité de Chiara d’Assise, celle de Chiara Fugone.

Comment présentez-vous les personnages féminins de la trilogie et sont-ils le témoignage d’un engagement politique ?

-Je crois que le cinéma est toujours politique, sinon je ne le trouverais pas intéressant. Dans les personnages des femmes que je raconte, il y a toujours une volonté politique de montrer une façon d’être femme qui est différente de celle à laquelle on est normalement habitués. Je crois qu’il y a encore un imaginaire patriarcal très fort dominé par une idée que l’homme a de la femme. Il y a un certain type de femmes qui aujourd’hui encore, on ne veut pas voir, dont on ne veut pas entendre les histoires même s’il est difficile de l’admettre.

Ces femmes sont des personnages complexes et difficiles par exemple « Nico » comme artiste, mère et femme. Mais aussi « Eléonore Marx » comme féministe qui a en même temps des rapports problématiques et contradictoires avec son homme. Toutes les deux sont solitaires et en souffrance psychologique.

Alors que « Chiara », c’est une Sainte ce qui la rend encore plus complexe, mais elle est présentée comme une femme forte, libre et courageuse et remplie d’espoir. C’est au côté de François d’Assise et de sa communauté de femmes qu’elle construira sa vie et ses convictions politiques par le partage. Elle refusera le pouvoir très machiste de l’époque, les diktats du patriarcat et de l’église pour vivre autrement (certes dans la pauvreté mais librement).Dans ce sens, ce film est le plus politique que j’ai réalisé.

Une urgence de raconter la vraie « Chiara »d’Assise.

Après sa mort, Chiara d’Assise a été décrite par l’église de son époque différente de celle de Chiara Fugone, Susanna Nicchiarelli ne manqua pas de lui redonner une seconde vie pour enfin passer de l’ombre à la lumière avec une Margherita Mazzucco lumineuse!

– La volonté de « Chiara » était de faire tout simplement comme François d’Assise : voyager et témoigner pour montrer aux autres comment est la vie selon l’évangile. Vivre dans la pauvreté au sein d’une église était un moyen de transmettre un message fort de protestation, vis-à-vis d’un monde qui est profondément injuste.

Un vrai travail de recherche historique, linguistique, avec des moments forts d’espoir accompagnés de chants et de danses.

Actuellement dans les salles de cinéma.