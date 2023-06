CHIAMPO – Guasto all’acquedotto: intervento di 4 ore di Acque del Chiampo domenica

Chiampo, Acque del Chiampo al lavoro ieri per quasi quattro ore per un guasto al centro idrico di Grumello che alimenta l’acquedotto

Le squadre di Acque del Chiampo hanno lavorato ieri per quasi quattro ore per ripristinare il servizio dell’acquedotto che stava creando disagi alle utenze nella zona sud di Chiampo a causa della rottura di una pompa.

La prima chiamata al numero verde per i guasti 800 990 050 è arrivata alle 18:40, quando un cittadino di Chiampo ha segnalato l’interruzione dell’erogazione dell’acqua; subito è scattato l’intervento del gestore idrico che, dopo aver verificato problemi di funzionamento per una pompa del pozzo 3 del centro idrico di Grumello, ha compensato i problemi di pressione facendo arrivare acqua dai pozzi “Marmi” e con l’apertura di valvole in vari punti della rete.

I problemi hanno riguardato circa 4.800 utenze in particolare della zona sud del territorio comunale: per alcune il servizio si è interrotto, per altre i disagi hanno riguardato solo cali di pressione. La situazione è stata riportata completamente alla normalità verso le ore 22.

Nel primo pomeriggio di oggi si sono concluse le operazioni di sostituzione della pompa danneggiata, consentendo quindi di riattivare il pozzo 3 di Grumello e di ritornare alla configurazione ottimale per il sistema acquedottistico.