CHIAMPO – DA OGGI TUTTI ‘ECOATTIVI’: SI RACCOLGONO ECOPUNTI PER AVERE SCONTI (ECCO COME)

CHIAMPO SEMPRE PIÙ GREEN CON L’APP ‘ECOATTIVI’

NON SOLO BIKE TO WORK, MA MOLTI ALTRI MODI PER OTTENERE BUONI SCONTO

Il Comune di Chiampo sempre più green scommette e rilancia con l’iniziativa Ecoattivi. Dopo aver dato vita all’iniziativa sperimentale Bike To work, che per due anni ha visto moltissimi cittadini scaricare l’applicazione EcoAttivi, accumulare punti per i chilometri tracciati in bici, bici elettrica, monopattino elettrico o a piedi nel percorso casa-lavoro e poi convertirli in buoni spesa, l’Amministrazione ha deciso di dare nuovo vigore all’iniziativa con nuove possibilità per accumulare punti e quindi buoni spesa nei negozi aderenti.

L’iniziativa è stata presentata stamane nella sala consigliare di Chiampo dal sindaco Filippo Negro, l’assessore all’Ambiente Sara Mettifogo e dal responsabile del progetto Paolo Mogno (per ACHAB, società che gestisce l’iniziativa Ecooattivi).

“Un modo non solo per sensibilizzare ed educare a comportamenti che difendono l’ambiente, ma anche per promuovere il commercio locale”, dichiara il sindaco Filippo Negro. “Dopo aver constatato il grande successo dell’iniziativa Bike To Work, della quale eravamo capofila e alla quale hanno aderito successivamente anche altre amministrazioni comunali coinvolgendo un numero sempre più grande di cittadini attivi, abbiamo deciso di estendere il progetto per premiare tutte le azioni con ricadute positive sull’ambiente”.

L’iniziativa sperimentale Bike To Work, lo ricordiamo, ha avuto l’adesione di più di 500 cittadini di Chiampo. Ecoattivi ora parte sotto i migliori auspici, non solo con il ripristino del Bike To Work, ma anche con l’adesione di 23 negozi. Il successo del Bike To Work è dimostrato anche dal fatto che prossimamente, il progetto sarà esteso a tutti i Comuni della Provincia di Vicenza.

L’assessore all’Ambiente, Sara Mettifogo: “Il modo migliore per sensibilizzare i cittadini è offrire loro degli strumenti per rispettare concretamente l’ambiente. Come amministrazione abbiamo già realizzato molte piste ciclabili, organizziamo giornate ecologiche e molte altre iniziative, ma Ecoattivi è forse la più originale e può davvero coinvolgere tutti, compresi i commercianti che potranno averne beneficio”.

Come funziona?

In maniera molto semplice. Il cittadino che scarica l’app Ecoattivi può accumulare punti in diversi modi (i dettagli si possono conoscere consultando il regolamento aggiornato sull’app EcoAttivi o su chiampo.ecoattivi.it).

Ogni azione ‘green’ permette di accumulare punti. I punti possono essere trasformati in ‘ecosconti’ (basta recarsi presso gli Ecopoint per convertire i punti in buoni sconto. Ogni 1.000 punti si ottiene un Buono Sconto da 5 euro).

L’iniziativa prende avvio venerdì 15 marzo. Da quella data sarà possibile accumulare punti con le diverse azioni.

Gli ecosconti possono essere usati in tutti i negozi che aderiscono all’iniziativa ed espongono la vetrofania “EcoAttivi”.

Quali sono le azioni che permettono di accumulare punti?

Le azioni sono molteplici

Conferendo rifiuti all’ecocentro comunale si ottengono 200 punti, utilizzando le casette dell’acqua si ottengono 1000 punti. Se sei accompagnatore o allievo nel servizio Pedibus ottieni 2000 punti all’anno. Se, per esempio, partecipi ad iniziative ambientali organizzate dal Comune e/o da associazioni di volontariato (come le giornate ecologiche) guadagni 2000 punti ad ogni partecipazione. Si ottengono 2000 punti anche se si utilizzano prevalentemente mezzi pubblici per il tragitto casa lavoro (fa fede il titolo di viaggio). Con il Bike to Work si ottengono 20 punti a chilometro. Se acquisti o vendi presso un mercatino dell’usato ottieni 200 punti.

Con Ecoattivi si partecipa anche ad un concorso nazionale

I cittadini che partecipano possono anche partecipare, come ha ricordato Paolo Mogno, al concorso nazionale annuale che prevede l’assegnazione ad un vincitore estratto, di un’auto elettrica.

