CHIAMPO – Arriva la nuova pista di atletica

Simone Groppo, assessore allo Sport: “Si sono conclusi i lavori di realizzazione di quest’opera importante, posizionata a fianco del campo sportivo. La pista offre la possibilità di praticare atletica (50, 60, 80 metri, salto in lungo, salto triplo e getto de peso). Verrà inaugurata ufficialmente a settembre dopo il collaudo”

Si sono conclusi a Chiampo i lavori di realizzazione della nuova pista di atletica. Un’opera fortemente voluta dall’Amministrazione considerando la crescente richiesta di atleti e società che praticano atletica.

“Siamo felici di aver completato quest’opera per i tantissimi giovani che la useranno” dichiara il sindaco Filippo Negro. “Ringrazio chi ha collaborato, l’assessore precedente allo Sport Sara Mettifogo e l’Atletica Valchiampo perché l’opera è nata da un grande rapporto di collaborazione con loro”.

Il progetto prevedeva la realizzazione di un rettilineo per la velocità di lunghezza 60 mt (poi modificato con la realizzazione di una pista da 80 metri). La pista avrà pavimentazione di tipo sportivo, e potrà essere utilizzata anche con scarpette chiodate. E’ stata realizzata anche una pista per il salto in lungo e salto triplo con relativa fossa di caduta. Inoltre vi è una pedana di lancio del peso.

La pavimentazione è prefabbricata in gomma ed offre diversi vantaggi:

• offre adeguate proprietà di assorbimento degli urti;

• non rilascia granuli nell’ambiente;

• sfrutta l’azione dell’acqua piovana per la pulizia;

• permette la realizzazione di una pavimentazione uniforme;

• è adatta anche agli ambienti esterni, spesso sottoposti a sbalzi di temperatura e all’azione degradante degli agenti atmosferici;

• è certificate Greenguard GOLD per le basse emissioni di VOC