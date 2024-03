Inizieranno a breve, appena le temperature lo consentiranno ed il meteo sarà più propizio, i lavori di asfaltatura del parcheggio di via Pieve (di fronte all’Hotel Pieve), di via Marconi, del piazzale della stazione (che è particolarmente ammalorato) per finire con la messa in sicurezza dell’ultimo tratto della zona industriale in via Strada dei Laghi.