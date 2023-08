CHIAMPO – AL VIA LA TERZA EDIZIONE DEL FESTIVAL MARIANO

(SOTTO: LA LOCANDINA CON TUTTI GLI EVENTI)

Torna a Chiampo il Festival Mariano, diventato ormai una classica non solo nell’estate degli eventi in Valle del Chiampo, ma anche nel mondo dei fedeli.

Un Festival organizzato dai Frati Minori della Provincia del Nord Italia Sant’Antonio, con le Suore Francescane Alcantarine, l’ordine Francescano secolare, il Comune di Chiampo, la Parrocchia, la Cooperativa sociale Scatola Cultura e il CIF, con il patrocinio della Regione Veneto, della Provincia di Vicenza e del Comune di Chiampo.

L’idea, lo ricordiamo è nata dalla Comunità dei frati, con l’obiettivo di organizzare una serie di eventi culturali e spirituali da ripetersi ogni anno. La prima edizione del 2021 ha avuto come evento principale la Dedicazione della chiesa al Beato Claudio, un momento solenne nel quale è arrivato a Chiampo Sua Beatitudine Pierbattista Pizzaballa Patriarca di Gerusalemme dei Latini.

L’edizione 2022 aveva come titolo ‘Via di Bellezza, incamminarsi con Maria’ mentre quest’anno sarà “In Maria la Bellezza diviene incontro”.

E proprio l’incontro è il leit motiv di questa edizione con i numerosi appuntamenti organizzati.

Il Festival Mariano di Chiampo inizierà il 14 agosto e terminerà il 10 settembre.

Momento solenne di apertura sarà, lunedì 14 agosto alle ore 20.45 la VEGLIA MARIANA NELLA SOLENNITÀ DELL’ASSUNTA nella Chiesa del Beato Claudio. A chiudere la manifestazione invece Sabato 9 settembre la FESTA DELLA LUCE (Laboratorio di arte-spiritualità per GIOVANI dai 18 ai 35 anni e “THE SUN” Concerto testimonianza della Christian Rock Band alle ore 20.45 nella Chiesa del Beato Claudio. Domenica 10 settembre alle ore 18 la Santa Messa di chiusura del Festival (Vedi programma completo del Festival Mariano nella locandina).

“Quest’anno il Festival rappresenta un progresso” – ci dice fra Alfio Merlo, padre guardiano del Santuario di Chiampo. “Una terza edizione che ha come elemento fisso sempre la bellezza, quella di Maria trasmessa agli uomini, da scoprire e che ci porta a metterci in cammino, perché inevitabilmente le cose importanti si trovano attraverso un cammino.

Vi è una grande varietà di appuntamenti, abbiamo pensato in modo molto ampio: momenti religiosi, culturali ma anche ludici per bambini e adulti, in cui protagonista è certamente la preghiera, ma anche il gioco, l’arte, la narrazione. Insomma un percorso vario che dovrebbe parlarci in diversi modi della bellezza”.

Valentina Carpanese di Scatola Cultura: “Ci aspettano tantissimi appuntamenti, dalla cultura alla spiritualità. Ne ricordo solo alcuni, come quello con Pino Costalunga, la festa in museo con laboratori didattici e attività naturalistiche, ma anche quello con Simona Atzori pittrice, ballerina e scrittrice. Ritorna anche la benedizione delle due ruote (biciclette, moto e carrozzine). Gli eventi sono tutti gratuiti e aperti a tutti grazie alle nostre aziende agli sponsor che ogni anno credono nel nostro progetto”.

Sofia Bertoli: “La nostra amministrazione crede nel Festival Mariano. Anche quest’anno abbiamo voluto sostenerlo perché è occasione di vero arricchimento per la nostra comunità non solo con appuntamenti religiosi ma anche culturali. Vi aspettiamo a questi incontri, patrocinati da provincia e regione per la loro importanza e che sono gratuiti e aperti a tutti”.