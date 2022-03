Si terrà la manifestazione prevista per sabato 19 marzo alle ore 11 in piazza Zanella nella quale la città di Chiampo accoglie i nati nel 2021. Per i bambini un regalo a sorpresa destinato a… crescere con loro. La comunità si riunisce in un momento di speranza e riflessione dopo i tristi eventi di questa settimana. (Il video è stato registrato martedì 17/03/2022)