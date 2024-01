Che anno sarà secondo l’oroscopo? Ecco i segni e i destini dei grandi d’Italia e della terra!

I transiti planetari del 2024. Gli oroscopi ed i segni dei grandi della terra, e dell’Italia

Umberto Baldo

Parlare di oroscopi è quasi un obbligo all’inizio di ogni anno, perché da sempre l’uomo brama conoscere il futuro, e da sempre ci sono personaggi (chiamateli auguri o aruspici, veggenti o sibille, come nell’antichità) che sostengono di saper interpretare il destino, nel senso di essere in grado di predire “leggendo le stelle” cosa potrà succedere a ciascuno di noi nell’anno che arriva.

Non sono un estimatore di oroscopi, e non ho mai nascosto di considerare dei ciarlatani coloro che approfittano della credulità popolare sostenendo di essere in grado di vaticinare il futuro.

Se avessimo tutti fede nella ragione, credo che “maghi” o “previsori del domani” potrebbero cercarsi un altro mestiere, ma poiché il desiderio di sapere se l’anno prossimo ti ammalerai, se troverai un moroso o una morosa, se farai un po’ di soldi, credo sia insopprimibile, penso che gli astrologi continueranno ad imperversare, e “a fare soldi” (loro sì!).

Per buttare giù queste poche righe ho dovuto giocoforza scorrere gli oroscopi dei “maghi” che vanno per la maggiore, e non occorre certo che li elenchi per nome e cognome, tanto sono presenti su giornali e media.

E ho potuto così appurare in primis che nel2024 ci saranno transiti planetari interessanti, tra cui l’ingresso di Giove nei Gemelli,e quello epocalediPlutone nell’ Acquario dopo ben 240 anni, evento quest’ultimo che secondo gli astrologi caratterizzerà questo 2024, e influenza tutto l’arco dello Zodiaco.

E ho così appreso che Plutone in Acquariopotrebbe “portare cambiamenti significativi a livello collettivo e sociale, perché, simbolicamente, Plutone rappresenta il potere, la trasformazione profonda, il potenziale rigenerativo e la rinascita, e l’Acquario come Segno, si focalizza sull’innovazione, sul progresso, sulla tecnologia e sull’umanitarismo”.

Cosa voglia dire tutto questo lo sa Dio, perché scorrendo le previsioni segno per segno ho potuto appurare ancora una volta che un astrologo di successo si limita ad affermazioni vaghe, generiche, e nei limiti del possibile valide per tutti; nelle quali cioè sia facile riconoscersi, e vedere rappresentata la propria situazione personale.

Gli oroscopi in fondo rispondono alle leggi delle probabilità, per cui pur nella loro vaghezza ed indeterminatezza, alla fine a qualcuno può anche sembrare che siano stati azzeccati.

Statisticamente parlando, se preconizzi che un segno zodiacale, mettiamo la Vergine (che è il mio) avrà fortuna al gioco, ci sarà pure fra tutti i “vergini” qualcuno che in quell’anno azzecca un terno al lotto o gratta una schedina vincente alla lotteria istantanea; e i fortunati vincitori saranno propensi a credere che l’astrologo aveva ragione.

Il giochino lo aveva capito anche Nostradamus, le cui “quartine” sono così astruse e generiche, e scritte in modo talmente ambiguo da consentire a chiunque, a posteriori, di leggerle ed interpretarle come meglio crede, manipolandole come gli è più utile.

E così sono i moderni oroscopi; la fiera delle banalità applicata, guarda caso, alle tre cose che, si ritiene, più interessino al singolo individuo: amore, salute, lavoro.

Perché solo amore, salute, lavoro?

Perché nessuno dei nostri astrologi, leggendo l’oroscopo dei grandi della terra, si arrischia a dirci con sicurezza ed autorevolezza se nel 2024 finirà la guerra in Ucraina, o quella in Medio Oriente, o chi vincerà le elezioni Usa, e quant’altro?

Troppo difficile?

Forse è più facile sbilanciarsi in affermazioni del tipo: “A gennaio verrai abbandonata da Plutone, che inizierà a essere dissonante nei tuoi confronti…” oppure “Il 2024 sarà un anno molto intenso. Saturno continuerà a darti del filo da torcere per tutto quel che riguarda la sfera professionale…”.

Che vor dì? Dicono a Roma.

Ognuno se la interpreta come vuole, se la canta o se la suona come si usa dire. E qualcuno ci sta pure male e si preoccupa se l’oroscopo non gli sembra “positivo”!

Ma venendo ai grandi della terra, quelli da cui dipendono il nostro benessere o forse anche le nostre vite, mi sono preso la briga di andare a vedere a quali segni zodiacali appartengono.

Partendo da Vladimir Putin, che è un Bilancia con ascendente Scorpione.

Secondo gli astrologi la Bilancia èsolitamente un segno di armonia, pace e conciliazione(sic!), ma…. può essere dura e intransigente.

Come vedete, la solita ambiguità buona per tutte le evenienze.

L’ascendente scorpione indicherebbe invece un bisogno di dominare, di avere una scalata sociale soprattutto se opera in ambienti di potere (come la finanza, la politica ecc).

Xi Jinping, e guarda caso anche Donald Trump, sono invece due Gemelli, ed i gemelli sono solitamente descritti come persone furbe, sveglie e dalla doppia personalità (in riferimento alla natura, duplice, del segno).

Joe Biden è uno Scorpione, ma con ascendente Sagittario, e come tale è dotato di vitalità e spirito di avventura, ed ha una personalità solare ed entusiasta. E’ espansivo, estroverso, conquistatore, e si schiera spesso dalla parte degli indifesi con altruismo.

Aspetto fiducioso che i nostri “guru” dell’oroscopo mi spieghino come queste caratteristiche astrologiche di questi “grandi della terra” influenzeranno i conflitti in corso, le sfide a muso duro, le prospettive di pace o di guerra.

Queste sono le domande che interessano, non certo le performances di questi personaggi in amore, salute, lavoro!

Venendo alla nostra “Naaazzziiione”, ed ai segni zodiacali dei nostri leader, Giorgia Meloni è un Capricorno; un segno caratterizzato da prudenza, pazienza, riflessione e autocontrollo. Gli appartenenti a questo segno mostrano inoltre una certa introversione e riservatezza, e sono connotati da un pessimismo e da una chiusura spesso evidenti, che li portano a essere spesso freddi e diffidenti verso il prossimo.

Matteo Salvini è nato invece sotto il segno dei Pesci, ascendente Scorpione, quindi dovrebbe essere connotato da altruismo, capacità di adattarsi ai cambiamenti, e creatività….ma anche risolutezza, vigore, laboriosità, intuizione e spiccata sensibilità.

Elly Schlein è un Toro, un segno caratterizzato da tenacia, caparbietà, lealtà, pazienza e propensione a riflettere prima di agire. Altre qualità riscontrabili sarebbero la sensualità, il buon gusto estetico, e l’attaccamento agli aspetti materiali dell’esistenza.

Per finire con Giuseppe Conte, il cui segno è il Leone, un segno che connota persone molto orgogliose e allo stesso tempo anche ingenue.

Anche riguardo a questi leader sarei molto interessato a conoscere dagli astrologi più che le loro performances in amore, salute e soldi, come si muoveranno nell’anno appena iniziato, che alleanze faranno, che risultati elettorali avranno.

Sono assolutamente certo che in ogni caso nessuna risposta mi verrà dal “firmamento degli scrutatori degli astri in salsa italica”, che in questi giorni imperversano su giornali e media.

Il perché è evidente.

Perché il modo giusto per leggere un oroscopo è quello di sapere che si tratta semplicemente di un gioco, e credetemi che lo sanno anche gli stessi astrologi.

Ma d’altronde, finché ci sarà gente che li legge, ci medita su, e magari ci crede e ci sta male, perché dovrebbero rinunciare a questa professione ben remunerata.

In fondo credo che fare l’astrologo (ma anche il cartomante non è male) sia sempre meglio che lavorare!.

