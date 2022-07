Celebrata a Montegaldella la commemorazione del Colonnello Gildoni

Si è celebrata ieri 18 luglio a Montegaldella la commemorazione per il tredicesimo anno della

morte del Colonnello dei Carabinieri Valerio Gildoni.

Alla cerimonia hanno preso parte il Generale di Brigata Giuseppe Spina Comandante della Legione

Carabinieri Veneto, il Questore della Provincia di Vicenza Dott. Paolo Sartori, il Comandante

Provinciale dei Carabinieri di Vicenza Colonnello Nicola Bianchi, il segretario della ANC –

Sezione di Montegalda – Montegaldella e Longare Mario Sartori assieme ad una nutrita

rappresentanza di militari Arma e Agenti di Polizia in Congedo.

Presenti il sindaco di Montegalda Dott. Andrea Nardin; il sindaco di Torri di Quartesolo Diego

Marchioro, il sindaco di Grisignano di Zocco Stefano Lain, il vice sindaco di Longare Dott. Carli

Marco, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Montegaldella vi era l’assessore

all’istruzione e cultura dott.ssa Cristiana Girardi ed una rappresentanza del Comune di Nanto.

Il Generale Spina a termine della funzione religiosa interveniva descrivendo la figura del

Colonnello Gildoni, ricordandone le virtù personali e dedicando parole di vicinanza alla famiglia.

Il Colonnello Bianchi dava lettura della motivazione del conferimento della medaglia d’oro al valor

militare alla memoria fatto dal Presidente della Repubblica:

“Con ferma determinazione ed esemplare iniziativa, unitamente ad altri militari, avviava una

delicata opera di persuasione nei confronti di un uomo che, in stato di alterazione psichica, si era

barricato all’interno della propria abitazione esplodendo un colpo di arma da fuoco all’indirizzo di

una pattuglia di Carabinieri intervenuta. Resosi conto della situazione di estremo pericolo anche

per l’incolumità dei presenti, con insigne coraggio e consapevole del grave e manifesto rischio,

senza far uso dell’arma in dotazione, non esitava ad avvicinarsi allo squilibrato per stabilire un

contatto diretto e convincerlo a desistere, venendo proditoriamente attinto da un colpo di fucile che

ne causava la morte. Fulgido esempio di elette virtù militari e altissimo senso del dovere, spinti fino

all’estremo sacrificio”

Nanto (VI), 17 luglio 2009.

A termine della funzione religiosa veniva raggiunto, in corteo, il luogo dove sorge il monumento

dedicato all’ufficiale ove veniva deposta una corona d’alloro e venivano resi gli onori militari.