Cecchetto (Lega-LV): “Casello di Montecchio Maggiore vitale per le infrastrutture del Veneto. Appello di Zaia, espressione del dolore di un territorio”

“Da Sindaco prima, da consigliere regionale ora, non ho mai smesso di battermi e di chiedere che il casello di Montecchio Maggiore venisse realizzato nel più breve tempo possibile. La nostra città è legata a doppia mandata alla realizzazione di questa opera che non è importante per la nostra viabilità, ma vitale. È una questione di traffico, inquinamento, viabilità, salute”. Milena Cecchetto, consigliere regionale dell’Intergruppo Lega-Liga Veneta, interviene con queste parole sulla questione del casello di Montecchio Maggiore.

“Ha fatto benissimo il nostro Presidente Zaia a lanciare un grido di protesta: il Veneto e Montecchio Maggiore non possono più aspettare e la convocazione d’urgenza al Ministero dei Trasporti dei vertici della Brescia-Padova, e della quale abbiamo appreso dagli organi di stampa, è la conferma che siamo nel giusto, e che il nostro Ministro Salvini ha saputo interpretare al meglio questa legittima richiesta. Il casello di Montecchio Maggiore deve essere terminato nei tempi concordati. La nostra pazienza ha un limite”, conclude Cecchetto.