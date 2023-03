C’è la Giornata dei Colli Veneti: tutti gli appuntamenti in città e provincia

I Colli Veneti sono un grande patrimonio, che non sfugge a ciascun viandante, ma che spesso vengono sottovalutati da parte di chi li ha a disposizione a due passi da casa. Per questo la Regione Veneto ha istituito la Giornata dei Colli Veneti, alla quale Coldiretti, Campagna Amica e Terranostra aderiscono, promuovendo attività nel territorio.

Tante le collaborazioni messe in campo: con i Comuni di Bassano del Grappa e Marostica, con Fiab, con la scuola italiana Nordic Walking, con le Pro loco, in particolare Pro Marostica ed Unpli provinciale, e gli esperti del turismo bike, l’immancabile trekking someggiato con gli asinelli.

Il 26 marzo, la Giornata dei Colli Veneti, sarà possibile degustare le eccellenze del territorio, in particolare le erbe spontanee ed i primi asparagi.

Ecco, di seguito, il ricco programma con le proposte messe a punto da Coldiretti, Campagna Amica e Terranostra Vicenza.

VICENZA

Into Prealps gravel party on Berici Hilss. Il 26 Marzo 2023 è la giornata regionale dedicata ai Colli Veneti. Un grandissimo patrimonio naturalistico, storico, culturale, sportivo ed enogastronomico quello dei nostri colli e in particolare quello dei Colli Berici, ricchi di paesaggi unici, piccole contrade, chiesette, rocche e castelli, tradizioni popolari e prodotti tipici locali.

Coldiretti Vicenza, Into Prealps e Bici&Caffè SSD arl vogliono festeggiare questa ricorrenza con una pedalata aperta a gravel bike e mtb, sia muscolari che assistite, con un percorso che prima lambirà e poi risalirà i bellissimi Colli Berici.

Programma:

Ore 8.45 Ritrovo presso le due colonne di Piazza San Lorenzo (Vi) per breve briefing

Ore 9.00 Partenza per il percorso Gravel party on the hills, 45 km e 600 D+

Ore 11.00 circa Rinfresco all’Azienda Agricola Fagan di Arcugnano offerto da Coldiretti Vicenza

Ore 13.00 Ritorno a Piazza dei Signori (Vi), dove ad accogliere i partecipanti dell’evento ci saranno le eccellenze di Campagna Amica Vicenza, grazie alla collaborazione con Unpli Veneto.

Biciclette e dotazione personale

Indicazioni:

I rapporti devono essere adeguati a superare pendenze in alcuni tratti del 15%. Ogni partecipante dovrà portare con sé una dotazione personale per le riparazioni di emergenza. È obbligatorio indossare il casco protettivo. Inoltre, ci si dovrà dotare di abbigliamento adeguato alla stagione, anche in previsione di eventuali brevi soste lungo il percorso. Visto il periodo consigliamo di montare gomme adatte a terreni bagnati. Per partecipare alla pedalata è necessario essere maggiorenni.

Modalità di iscrizione:

Le iscrizioni saranno accettate fino a venerdì 24 marzo alle ore 20.00 esclusivamente in modalità online, compreso il pagamento di 5 euro, che avverrà su piattaforma Stripe attraverso carta di credito.

Il costo di iscrizione serve esclusivamente all’attivazione della polizza di assicurazione obbligatoria.

BASSANO DEL GRAPPA

Domenica 26 marzo avrà luogo “BICICOLLINANDO TRA BASSANO E MAROSTICA”, a cura di Bike Adv e con la collaborazione di Fiab

Info e prenotazioni: 335.6292007 – info@bikeadv.it – www.bikeadv.it

Percorso:

Bassano del Grappa – Marostica – Bassano del Grappa

Lunghezza percorso: km 22,0 circa, il percorso si sviluppa su piste ciclabili e strade a basso volume di traffico

Programma:

Ritrovo ore 08:30 in via Angarano 77 di fronte al Palazzo Bonaguro per registrazione e iscrizione

Nel brolo di Palazzo Bonaguro gli “Amici delle Api” di Bassano del Grappa oltre ad offrire un po’ di pane e miele ci racconteranno la particolare vita delle Api

Ore 9.00 partenza da Borgo Angarano di Bassano del Grappa

Ore 9.30 circa arrivo all’Agriturismo I Maragonsei

Ore 10.15 circa arrivo all’Agriturismo-Cantina Vignaioli Contra’ Soarda

Ore 11.00 circa arrivo a Marostica

Ore 11.30 circa arrivo Azienda agricola Enrico Maria Raselli – Villa Favero Raselli

Ore 12.30 al mercato di Campagna Amica in Borgo Angarano

MARCIA DEL VITTORELLI

Comitato Genitori Scuola Vittorelli

Collaborazione promozionale per i partecipanti alla marcia con gazebo alla partenza arrivo

MAROSTICA

TRA BORGHI E CONTRADE

MAROSTICA MEDIEVALE PASSEGGIATA CON AGRI-APERITIVO

Evento a cura dell’Associazione Pro-Marostica

PASSEGGIATA GUIDATA AL CENTRO STORICO con aperitivo finale a Villa Favero Raselli

Punto di ritrovo al Castello Inferiore

Partenza alle ore 10.00

Costo: 8 € a persona (su prenotazione)

Evento organizzato presso l’Azienda Agricola Raselli Enrico Maria

Aperitivo offerto da Coldiretti Vicenza – Campagna Amica Vicenza

PER INFO E PRENOTAZIONI:

Associazione Pro Marostica

0424 72127 – info@marosticascacchi.it

Fattoria Sociale La Pachamama

ASIANIAMO Passeggiata someggiata sulle colline di San Benedetto tra i profumi ed i colori della primavera, aperitivo con i prodotti stagionali de La Pachamama

Informazioni e prenotazione obbligatoria: 347.4916146

DEGUSTAZIONI PRESSO GLI AGRITURISMI

AGRITURISMO CA’ TRES – Marostica

Via Aristide, Via A. Nonis, 48, 36063 Marostica (Vi)

A pranzo con l’asparago bianco

Vendita diretta della primizia di primavera

Prenotazione obbligatoria: 0424.75784

Al Moraro a Brendola

Agriturismo Al Moraro – Pro Loco Brendola

Prenotazione obbligatoria: 0444.409101

Agriturismo Al Moraro via Fedele Lampertico, 26 Brendola

San Vito passeggiata delle fontane e pranzo

Passeggiata tra le fontane di San Vito e pranzo dedicato alle eccellenze di stagione

28,00 € a persona

Agriturismo Da Sagraro – Mossano Barbarano

Via Olivari,1 – Barbarano Mossano

O444886217 – 347. 2907072 sagraro@inwind.it

Fettuccine alle erbette e “cotechino in prigione”, contorni e dolce della casa

25 € a persona, bevande escluse