‘C’è ancora domani’, il film di Paola Cortellesi in Marocco per l’8 Marzo

“C’è ancora domani”, il film di e con Paola Cortellesi sarà proiettato a Rabat, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne.

La proiezione è una anteprima assoluta per il Marocco.

In contemporanea sarà allestita la mostra “100 scarpe rosse per dire basta alla violenza contro le donne”.

L’iniziativa si deve all’Istituto Italiano di Cultura di Rabat, all’ambasciata d’Italia a Rabat, all’Associazione “Casa delle Donne per non subire violenza” di Bologna in collaborazione con la Fondation Hiba. La proiezione sarà preceduta da un incontro dibattito cui prenderanno parte Leila Riwi, rappresentante di Onu Femmes in Marocco, Hicham Falah, regista e direttore artistico del Festival internazionale del Film de Femmes de Sale, Silvia Saccoccia e Margherita Apone, dell’associazione Casa delle donne per non subire violenza di Bologna.



