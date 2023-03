Cavallo muore sul set de “Gli Anelli del potere”: proteste animaliste

Durante le riprese de “Gli anelli del potere”, lo spin-off de “Il Signore degli Anelli“, è morto un cavallo. L’animale ha subito un arresto cardiaco durante le prove per una scena che coinvolgeva i motociclisti.

“Siamo profondamente rattristati nel confermare che un cavallo di produzione è morto il 21 marzo “, ha detto un portavoce di Amazon, come riportato da Variety . “L’incidente è avvenuto la mattina mentre il cavallo si stava allenando prima delle prove. L’addestratore non era in costume e le riprese non erano ancora iniziate. In quel momento erano presenti un veterinario e un rappresentante dell’American Humane Association. L’autopsia indipendente ha confermato che il cavallo è morto per insufficienza cardiaca “, ha concluso la piattaforma.

L’animale era stato fornito dalla società The Devil’s Horseman, che lavora per molte produzioni tra cui Game of Thrones . Questa è la prima morte animale su un set nei 50 anni di storia dell’azienda. Come chiarisce The Hollywood Reporter , secondo quanto riferito, il cavallo non aveva precedenti problemi di salute.

L’organizzazione per i diritti degli animali Peta ha immediatamente condannato la produzione della serie di successo, che è stata girata dall’ottobre 2022. “Peta invita i creatori della serie, e i suoi produttori, a utilizzare nuovi metodi senza dover usare cavalli veri”, ha comunicato l’associazione.

“Se non riescono a smettere di sfruttare gli animali ai fini della loro arte, sarebbe meglio se scegliessero un nuovo mezzo, perché nessuno vuole vedere una serie spin-off il cui tema principale è l’abuso di animali. animale”, ha aggiunto, invitando a privilegiare l’uso di immagini digitali, o anche trucchi meccanici per non uccidere “cavalli vulnerabili sul set” .

Rania HOBALLAH

