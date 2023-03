“Castelli” è il nuovo singolo di Stefano Nardon

Castelli, il nuovo singolo di Stefano Nardon, è disponibile dal 20 marzo 2023 su tutte le

piattaforme streaming e download.

Il brano dal carattere r&b and soul è stato composto e autoprodotto interamente

dall’artista. Gli strumenti come synth bass, tastiere e sampler danno al brano una sonorità

hip hop old school, coronando il tutto con la collaborazione del batterista Alessandro

Barbieri.

Il testo è nato dall’immagine di un castello di sabbia che si trasforma in un castello di

pietra imponente sulla vetta d’un monte.

La copertina ritrae Castel Restór, un castello medioevale ormai in rovina che si trova in

provincia di Trento.

Le parole dell’artista: “Il castello rappresenta un desiderio, qualcosa di importante e indiscutibilmente grande da

raggiungere che può essere spazzato via dalla marea di ogni giorno“.