Caserma Ederle: 50 nuovi appartamenti, al via costruzione della bretellina

Nei giorni scorsi sono iniziati i lavori per la realizzazione di 50 nuovi appartamenti all’interno della caserma Ederle. A supporto del nuovo cantiere, lunedì 31 gennaio sarà aperta la bretella d’immissione del traffico pesante su via Aldo Moro, già realizzata la scorsa estate per ridurre al minimo eventuali disagi sull’asse cittadino di grande circolazione.

L’intesa su questa soluzione è il risultato di un lavoro di coordinamento dei comandi di guarnigione statunitense ed italiano con gli uffici tecnici del Comune di Vicenza.

Gli interventi avviati per la costruzione degli alloggi familiari all’interno della Ederle rientrano nella commessa di 81.5 milioni di dollari che comprende anche la prima fase del progetto di riqualificazione per il Villaggio della Pace.

Complessivamente, il programma del primo stralcio prevede la costruzione di 111 abitazioni, di cui appunto 50 all’interno della Ederle e 61 all’interno dell’area residenziale del Villaggio, oltre a opere di riqualificazione della rete idrica, fognaria, dei sottoservizi e posa di nuovi sistemi di comunicazione. La consegna dei lavori è prevista entro 24 mesi.