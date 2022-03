Caro Energia – Costi troppo alti, Cornedo spegne i lampioni

Di fronte ai pesanti rincari dell’energia che mettono a dura prova le casse comunali, il sindaco ha deciso di spegnere nei prossimi giorni gran parte dell’illuminazione. “Non possiamo aspettare che il governo abbatta i costi dell’energia. L’aumento, pesante, è già una realtà e il rischio è che vengano abbattuti prima i Comuni con i loro servizi”.

Le casse comunale di Cornedo Vicentino, come quelle di tutti i Comuni, iniziano a risentire pesantemente del rincaro energetico in atto. Il governo ha promesso interventi, ma gli aumenti sono già una realtà che incide pesantemente sui costi dell’ente, con il rischio di creare dissesti e di mettere in pericolo i servizi ai cittadini.

“Ritengo sia un’azione di buona amministrazione, un’azione che farebbe ogni buon padre di famiglia, quella di ridurre la spesa energetica” dichiara il sindaco Francesco Lanaro. “Solo a Cornedo, la spesa energetica ammonta a circa 215/220 mila euro all’anno (15 mila euro al mese) e viene data energia a quasi 1800 punti luce nel territorio comunale. L’aumento energetico sta facendo traballare le casse comunali e non possiamo più rimanere inermi e inerti di fronte a questa situazione. Ritengo che il primo esempio, che ha sia un valore pratico sia un valore simbolico, debba arrivare dai sindaci.

Ho deciso di annullare o quasi i rincari energetici che vengono indicati fra il 30 e 40% sulla spesa comunale spegnendo l’illuminazione pubblica dalla mezzanotte fino alle 6 di mattina.

Luci spente su monumenti e sulla rete stradale del territorio, mantenendola nelle arterie principali, semafori e punti di videosorveglianza. Non è un capriccio, ma un’azione doverosa per affrontare un problema che ci affligge. Un momento buio che arriva dopo le difficoltà della pandemia.

Negli uffici comunali, inoltre, verrà abbassata la temperatura di 2 gradi con l’invito ad usare parsimonia nell’utilizzo delle luci. A tal proposito voglio invitare anche la cittadinanza ad adottare buone pratiche nell’utilizzo dell’energia elettrica, auspicando che questo periodo buio passi presto”.