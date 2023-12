Carenza di autisti per i bus turistici: Confartigianato chiede l’innalzamento dell’età

Anche il settore dei Bus Turistici si sta scontrando con la difficoltà nel reperire nuovi autisti tanto che anche da Vicenza Confartigianato Imprese è intervenuta presentando un emendamento al testo del DDL delega per la revisione del codice della Strada, attualmente in discussione al Parlamento, chiedendone il sostegno anche ai parlamentari vicentini Silvio Giovine e Mara Bizzotto.

La proposta di Confartigianato è quella di inserire, nella modifica parziale dell’art. 115 del Codice della Strada, l’innalzamento del limite di età per la patente ‘professionale’ passando da sessanta (come previsto attualmente per guidare autobus autocarri autotreni autoarticolati e autosnodati adibiti al trasporto persone) e sessantacinque (come attualmente previsto per guidare autotreni ed autoarticolati) a settant’anni, con la possibilità di poter svolgere attività di guida anche dopo tale limite salvo il rinnovo annuale della patente e a condizione che di anno in anno siano attestati i requisiti fisici e psichici con visita medica specialistica. Una norma che si armonizza con le modifiche di un altro articolo del Codice della strada (art. 126) per consentire la validità della patente per un lasso di tempo superiore.

L’innalzamento dell’età per la patente di guida ‘professionale’, spiega Confartigianato, è giustificato dall’aumento della aspettativa di vita della popolazione italiana che, nel 2022 come indicato dall’ISTAT, è di 80,5 anni per i maschi e di 84,8 per le donne. Va inoltre considerato che i veicoli di ultima generazione offrono un livello di sicurezza decisamente maggiore rispetto a quelli di un tempo: gli incidenti stradali che coinvolgono autisti professionali, infatti, sono in percentuale decisamente ridotta rispetto a quelli che coinvolgono guidatori non professionisti.