Carabinieri – Arriva la Stazione Mobile nelle piazze del centro di Vicenza

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Vicenza, a partire dalla giornata di oggi e per i prossimi

mesi, nell’ambito delle attività di prevenzione generale e nel rispetto del Piano Coordinato di

Controllo del Territorio interforze, ha disposto un incremento dei servizi di controllo del territorio

nelle principali piazze cittadine del centro storico, anche con l’impiego della Stazione Mobile. Il

suo utilizzo è un ulteriore passo teso a massimizzare il servizio di prossimità già garantito

dall’Arma dei Carabinieri attraverso la capillarità dei presidi sul territorio provinciale. La Stazione

Mobile permarrà inizialmente nelle principali piazza del centro (Piazza dei Signori, Piazza delle

Erbe, Piazza Matteotti, Piazza Castello) in orari e giorni variabili della settimana al fine di

aumentare la vicinanza alla popolazione integrando il già presente dispositivo di prevenzione anche

nelle zone più frequentate del capoluogo. Le Stazione Mobili sono mezzi appositamente attrezzati

ed allestiti per l’acquisizione di informazioni e segnalazioni da parte dei cittadini riguardanti fatti o

persone sospette che possono costituire una minaccia per il mantenimento della sicurezza e della

legalità, oltre a garantire il pronto intervento nei luoghi ove sono dislocate.