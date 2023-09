Campo Marzo: denunciato un pusher di eroina

Un nuovo intervento della polizia locale per contrastare il microspaccio nella zona di Campo Marzo ha permesso di fermare e denunciare un pusher trovato in possesso di 11 dosi di eroina.

L’intervento, condotto dal Nos, il Nucleo operativo speciale, e dalle pattuglie antidegrado, è scattato lunedì verso le 15.30 quando gli agenti hanno notato una persona avvicinarsi in bicicletta elettrica ad un uomo già noto per essere stato denunciato per attività di spaccio. Osservato un scambio sospetto, gli agenti hanno fermato il ciclista che ha consegnato due dosi di eroina appena acquistate.

Subito dopo anche lo spacciatore è stato fermato, mentre cercava di darsi alla fuga gettando a terra un sacchettino con 11 dosi di eroina pronte per esser vendute.

L’uomo, J.I., 38 anni, senza fissa dimora, è stato accompagnato al distaccamento della polizia locale a Campo Marzo per essere perquisito e fotosegnalato. Gli è stata sequestrata una somma di 173 euro e per lui è scattata la denuncia per spaccio.

L’acquirente è stato segnalato alla prefettura.