Camisano: ladri colpiscono in cantiere, rubati attrezzi per 10 mila euro

L’altra notte, a Camisano, in un cantiere in viale dell’Innovazione, dei ladri hanno forzato il container di proprietà della ditta “Gallo Road”, di Padova, e portato via una serie di attrezzi e strumenti da lavoro (tra i quali un demolitore, una saldatrice e una smerigliatrice) per un valore complessivo di circa 10 mila euro.

Ad accorgersi dell’effrazione sono stati gli operai arrivati al lavoro il giorno seguente. La denuncia è scattata immediatamente ai carabinieri, che si sono recati nel cantiere per vedere se ci fossero tracce o prove lasciate sul posto dai malviventi. Tuttavia, sembra che i banditi siano andati a colpo sicuro, facendo irruzione nel container e portando via gli attrezzi in pochi minuti.