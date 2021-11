Camisano: anziana di 73 anni trovata morta in casa

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per le notizie dall'Est Vicentino iscriviti al gruppo Facebook

Nel pomeriggio di ieri, una donna di 73 anni, Carla Sofia Oresti, è stata trovata morta nel suo appartamento, al civico 35 di via Perin a Camisano. Secondo il medico intervenuto, la signora sarebbe morta di cause naturali. Per questo motivo, dopo il sopralluogo dei carabinieri, il pubblico ministero ha subito messo la salma della donna a disposizione della famiglia. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

La donna non rispondeva né al telefono né al citofono; i familiari hanno quindi chiamato i vigili del fuoco per aprire l’abitazione. Forzata la porta, i pompieri hanno quindi aperto la casa, trovando la donna senza vita. A quel punto è stato richiesto l’intervento del Suem e dei carabinieri. La donna avrebbe accusato un arresto cardiaco.