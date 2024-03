Camion esce di strada e finisce nel fosso vicino alla pista ciclabile (FOTO)

Notizia in aggiornamento –

Ore 17.30 –

Chiusa via Trissino da Rotatoria Garden Zerga a Rotatoria Campagna.

Termine operazioni e riapertura strada previsto per le ore 19.00

Ore 16.30 –

Un camion è uscito di strada e finito in un fosso laterale, rovesciandosi: è successo poco fa nella strada provinciale che da Arzignano porta a Trissino, all’ altezza del ristorante Alla Campagna, vicino alla pista ciclabile e a un vivaio. Per ora non sono note le cause né se ci siano feriti.