Camion blocca la Priabonese dopo incidente: disagi al traffico

Disagi alla viabilità sulla strada provinciale Priabonese in territorio di Cornedo Vicentino a causa di un incidente avvenuto alle 12 nel quale è stato coinvolto un camion. La strada è stata bloccata in entrambi i sensi a partire dalle 14.30 per consentire le operazioni di sgombero della carreggiata. Il camion sarebbe finito parzialmente fuori strada con il rimorchio. Traffico deviato sulla rotatoria di Pezze per chi proviene dalla SP 246 e verso Castelgomberto per chi proviene da Priabona