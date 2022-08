Cambio alle stazioni dei Carabinieri di Vicenza, Noventa, Campiglia e Barbarano Mossano

Nei prossimi giorni il Comando Compagnia Carabinieri di Vicenza sarà

interessato da alcuni cambi ai vertici delle dipendenti Stazioni.

In particolare alla Stazione Carabinieri di Vicenza dopo 4 anni di comando

lascia l’incarico il Luogotenente Carica Speciale Roberto Maglio classe 1966

per andare in congedo. Al suo posto subentra il Luogotenente Giuseppe

Cambacorta classe 1965, già vice-comandante.

Alla Stazione di Barbarano Mossano subentra al comando il Luogotenente

Marco Curreli classe 1969, precedentemente vice-comandante della

Stazione di Campiglia dei Berici .

Alla Stazione di Campiglia dei Berici dopo ben 25 anni di Comando va in

pensione invece il Luogotenente Carica Speciale Roberto Bisicchia classe

1966.

Infine lascia il comando della Stazione di Noventa Vicentina il

Luogotenente Carica Speciale Davide Agnello classe 1973, trasferito al

comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia

Carabinieri di Este. Al suo posto il Maresciallo Capo Stanislao Di Biasio

classe 1985 , proveniente dal comando della Stazione di Castel Volturno in

provincia di Caserta.