Cambio ai vertici di Società del Quartetto e Orchestra del Teatro Olimpico

comunicato stampa

È Everardo Dal Maso il nuovo presidente della Società del Quartetto di Vicenza, la storica associazione musicale veneta – una delle più antiche operanti ininterrottamente in Italia – fondata nel 1910 da Antonio Fogazzaro. Dal Maso succede a Paolo Pigato, che ricopriva la carica dal 2007, e sarà affiancato dalla vice presidente Adriana Maltauro e da un Consiglio Direttivo formato dallo stesso Pigato, da Luca Trivellato e da Daniele Ziggiotto.

Cinquantaquattrenne, avvocato civilista, Everardo Dal Maso è un grande appassionato di musica ed è impegnato anche in altri ambiti culturali con la presidenza dell’Associazione Amici della Bertoliana. Dal Maso vanta anche un passato nella politica vicentina. È stato infatti Consigliere comunale con delega alle Pari Opportunità nell’ultima Giunta Variati.

Dalla fusione con gli Amici della Musica di Vicenza, avvenuta nel 2003, la Società del Quartetto ha ampliato notevolmente il suo raggio d’azione diventando una delle più attive associazioni concertistiche a livello nazionale. All’organizzazione di stagioni di concerti con i più importanti nomi del panorama internazionale si sono aggiunte negli anni iniziative sul fronte della formazione per studenti e insegnanti, eventi dedicati al sociale (in ospedale, nella casa circondariale, nelle case di riposo e nei centri anziani), rassegne musicali per le scuole e un’altra grande kermesse internazionale che si aggiunge al festival Omaggio a Palladio con Sir András Schiff: il Vicenza Opera Festival con la Iván Fischer Opera Company la cui sesta edizione andrà in scena a fine ottobre al Teatro Olimpico.

Anche l’Orchestra del Teatro Olimpico, nei giorni scorsi, ha cambiato i suoi vertici. A Franco Scanagatta, presidente negli anni della trasformazione della OTO in orchestra di alta formazione composta da musicisti under 30, succede Paolo Pigato. Alla vice presidenza siede Luca Trivellato, mentre il nuovo consiglio direttivo è formato da Franco Scanagatta, Adriana Maltauro, Andrea Scarpari, Ilaria Fantin – il Comune di Vicenza è socio fondatore della OTO – e Stefano Lorenzetti.