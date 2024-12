Caldo soffocante in Australia: record storico a sud (47°), allarme e distacchi di energia elettrica

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

L’estate australiana si preannuncia incandescente. Appena iniziata, ha già portato temperature soffocanti in gran parte del sud del Paese, con il Bureau of Meteorology che ha registrato nuovi record nello stato di Victoria. Qui, le temperature hanno superato quelle raggiunte a dicembre 2019, provocando allarmi tra la popolazione e le autorità, che hanno esortato i cittadini a rimanere a casa e hanno emesso un’allerta antincendio per l’intero stato.

“La colonnina di mercurio sta salendo”, avverte il quotidiano Shepparton News, di una cittadina a circa 200 km a nord di Melbourne, riflettendo l’ansia di una nazione che teme una replica delle passate emergenze estive.

Caldo record

Le temperature hanno toccato i 45°C nella cittadina di Mildura e i 47,1°C a Walpeup, nel nord-ovest dello stato. Anche Melbourne, capitale del Victoria e casa di oltre 5,2 milioni di persone, dovrebbe superare i 41°C, il livello più alto registrato nella città dalla devastante estate del 2019.

Intanto, migliaia di case sono senza elettricità. Nella regione rurale di Gippsland, all’estremo sud-est dello stato, circa 18.000 abitazioni hanno subito blackout, aumentando le difficoltà per i residenti in queste condizioni estreme.

L’incubo dell’“Estate Nera”

Il ricordo dell’“Estate Nera” del 2019-2020, una delle stagioni più devastanti per il Paese, è ancora vivo. Quegli incendi, che colpirono duramente anche aree densamente popolate come il Nuovo Galles del Sud, hanno lasciato un segno profondo.

Quest’anno, la minaccia maggiore sono le “tempeste secche”, fenomeni in cui i fulmini, senza pioggia a mitigare i danni, possono innescare incendi in praterie già predisposte a bruciare, come segnalano i vigili del fuoco statali. Le autorità temono che i venti caldi e secchi possano trasformare queste scintille in disastri su larga scala.

Un’estate di caldo estremo

Mentre i record si concentrano in Victoria, è l’intero sud dell’Australia a soffrire l’ondata di calore. Dopo una primavera insolitamente calda, i meteorologi prevedono che le temperature rimarranno elevate, con nuovi picchi possibili durante le festività natalizie e il Capodanno.

Questo caldo eccezionale sta spingendo il Paese a fronteggiare una delle sfide climatiche più complesse, tra emergenze ambientali, disagi per la popolazione e il timore costante di incendi devastanti.