Cade in un cantiere: grave socio di azienda di impianti elettrici

Un uomo di 58 anni è rimasto gravemente ferito a Schio dopo essere caduto da un trabatello di 3 metri di altezza nel cantiere per la ristrutturazione degli uffici della ditta OFFICINA SRL.

In base alle prime informazioni, l’infortunato sarebbe socio titolare della ditta IMPIANTI ELETTRICI MARTINI SAS di San Vito di Leguzzano. L’incidente è avvenuto a mezzogiorno. L’uomo ha sbattuto prima il sedere e poi il capo sul pavimento ed è stato portato in ospedale in gravi condizioni. Non è ancora nota la prognosi.