Buongiorno Vicenza: Segnali di fumo da FdI

Arriva con la classica conferenza stampa al bar il primo vero segnale dì inizio della campagna elettorale per la conquista di Palazzo Trissino e il primato va a Fratelli d’Italia. Silvio Giovine, commissario cittadino dei meloniani, ha lanciato ieri la campagna sulla città con uno slogan che evoca una disponibilità all’ascolto ed una voglia di inclusione che rompe lo schema tradizionale del partito law and order.

“Una città da costruire insieme” è un claim malandrino che sottintende una nuova linea politica nel partito che punta a contendere il primato elettorale nello schieramento di centrodestra, da una parte la Lega, in flessione un po’ dappertutto, dall’altra la civica Ruccosindaco, vero asso pigliatutto nell’edizione 2018 delle Amministrative.

Giovine mette insieme tutte le anime del partito dando un messaggio di unità ma nello stesso tempo di autonomia. I big cittadini ci sono tutti ma il fatto politico di ieri rimane anche l’assenza che morettianamente si nota molto bene, visto che non si sono visti i colonnelli che stanno in Consiglio Regionale, in Parlamento o a Bruxelles, Joe Formaggio, Elena Donazzan, Cristina Caretta e Sergio Berlato stanno fuori dalla partita della città del Palladio. Un segnale che può essere interpretato in molti modi, ma che certamente certifica un affrancamento dal complesso di Anchise da cui la Destra vicentina è stata afflitta negli ultimi anni che va a merito della nuova classe dirigente, forse finalmente libera di lanciare una generazione che non vuole più essere eterodiretta.

Giovine e Ierardi insomma sembrano fregarsene delle vecchie lotte di corrente e decidono di giocare la partita fino in fondo per dimostrare che Fratelli d’Italia è pronta a governare di più e meglio, finita l’era dello shopping nelle altre formazioni politiche o civiche, forse è arrivato il momento di lanciare una proposta politica, e il primo atto lo lascia intendere. Ora si tratta solo di vedere quale città hanno in mente.