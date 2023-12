Broccolo Fiolaro, al via la rassegna dedicata

Con le prime vere gelate arrivate in questi giorni, il Broccolo Fiolaro di Creazzo è pronto per dare il meglio di sé sulle tavole dei tanti estimatori di questo ortaggio. Per chi vorrà assaggiarlo in tutte le sue declinazioni c’è un’occasione unica: la Rassegna gastronomica “A Tavola con il Broccolo Fiolaro di Creazzo De.Co.”, alla quale partecipano sette ristoranti del paese e una gastronomia e che, iniziata a dicembre, si concluderà nei primi giorni di febbraio 2024.

Ad organizzarla sono i Ristoratori Confcommercio di Creazzo, con il patrocinio del Comune ed il contributo della Camera di Commercio di Vicenza. I protagonisti assoluti della rassegna sono gli chef del territorio, che da anni valorizzano questo broccolo nei piatti della cucina locale e che sanno esaltare al meglio le caratteristiche di questo prodotto tipico del periodo invernale, quando l’orto va “in letargo”. La raccolta del Broccolo Fiolaro di Creazzo, infatti, va fatta soprattutto nel periodo delle gelate che riescono a renderlo migliore perché la pianta, per difendersi dal freddo, limita la presenza dell’acqua nei tessuti ed aumenta così la concentrazione di sali e zuccheri nelle foglie, rendendo più saporito l’ortaggio.

Lo sanno anche i tanti buongustai che apprezzano il prodotto e che lo possono trovare, durante il periodo della rassegna, tutti i giorni in menu nei locali aderenti. Se si vuole provare un’autentica full immersion non bisogna però farsi scappare sette appuntamenti gastronomici a tema, con menu interamente dedicati al Broccolo Fiolaro di Creazzo. Si inizia giovedì 14 dicembre, alle ore 20.00, alla Pizzeria La Cascina (via Risorgimento 5); si continua venerdì 19 gennaio 2024, sempre alle 20.00, alla Trattoria Bellavista (via Sant’Ulderico 3) che replicherà la serata anche venerdì 9 febbraio. Entra in questa edizione della rassegna, per la prima volta, il Ristorante Oliver (presso il GHV Hotel di Creazzo in via Carpaneda 5) con una serata prevista sabato 20 gennaio (alle ore 20.00), seguita dal pranzo di domenica 28 gennaio (alle ore 13.00). Doppio appuntamento serale (sempre alle ore 20.00) anche alla Trattoria Cortese (via Rivella 21), che proporrà il proprio speciale menu venerdì 26 gennaio e venerdì 2 febbraio.

Al di là degli appuntamenti speciali, come si diceva, proposte a base di Broccolo Fiolaro di Creazzo saranno sempre disponibili per tutto il periodo della rassegna in questi locali, ai quali si aggiungono anche la Trattoria al Cavallino (piazza Roma, 7), la Trattoria dalla Giulia (Via Molini, 106), la Pizzeria Minigolf Biergarten (via Brescia 9) e la gastronomia Cucina Tomasi (viale Milano 8). Maggiori informazioni nel portale della cucina vicentina di Confcommercio www.ristoratoridivicenza.it.