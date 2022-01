Bretella Albera: tutti dal Prefetto!

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

(E.S.) I gravi ritardi dei lavori per la variante alla SP46 dell’Albera, dopo essere balzati agli onori di Striscia la Notizia, approdano ufficialmente sul tavolo del Prefetto di Vicenza. Il rappresentante del Governo ha infatti convocato, per il prossimo 19 gennaio, tutti i soggetti coinvolti, a vario titolo, nel cantiere infinito ad un incontro con l’obiettivo di acquisire direttamente tutte le informazioni e individuare quali eventuali ulteriori difficoltà, rispetto a quelle fin qui emerse, stanno dilatamento ulteriormente tempistiche già oltre misura allungate. Difficoltà che, di fatto, hanno travagliato tutta l’opera, fin dal suo avvio, nell’ormai lontano 2018, tra rinvenimenti archeologici, cambio di ditte appaltatrici, allagamenti e, ultimi in ordine di tempo, cavi dell’alta tensione da spostare.

Una serie di peripezie che hanno provocato uno slittamento continuo delle scadenze annunciate: l’avanzamento lavori del cantiere, ad oggi, dati ufficiali Anas risulta pari al 55,44%, con buona pace dei numerosi appelli e richieste di intervento più volte avanzate nei mesi da Amministratori locali, Comitati e cittadini e, perfino, di un’interrogazione parlamentare, presentata ancora nel gennaio del 2020, dall’on. Silvia Covolo.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato l’ennesimo differimento della fine lavori, annunciata per la prossima estate, giusto all’indomani del servizio dell’inviato di Striscia, Moreno Morello, e posticipata, solo qualche giorno dopo, di ulteriori sei mesi. Quindi, non prima di dicembre 2022.

Alla notizia, un disarmato e, presumibilmente esausto, Sindaco di Vicenza, nonché Presidente della Provincia, Francesco Rucco è tornata a scrivere al Prefetto, invocando un intervento che non si è fatto attendere.

Come e in che misura questo potrà servire ad accelerare quella che viene ormai definita la ‘piccola Salerno – Reggio Calabria’, non è dato a sapersi. Auspicando un esito più felice del cantiere della A2 del Mediterraneo…

Al posto dei due previsti, per completare i circa 443 km Salerno-Reggio Calabria ci sono voluti 50 anni, quanti ce ne vorranno per completare i 5,3 della Bretella dell’Albera?