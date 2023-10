Brendola, inaugurato il centro diurno per i “diversamente giovani”

Con il taglio del nastro da parte dell’assessore alla Terza Età Gloria Dal Ferro, presente il sindaco Bruno Beltrame, e la benedizione impartita dal Vescovo emerito di Vicenza, mons. Beniamino Pizziol, è stato inaugurato domenica 1. ottobre il Centro Diurno per i “Diversamente Giovani” di Brendola. Una sede rinnovata, confortevole ed accogliente, dotata anche di una “zona Lettura”, in una delle sale del Centro Sociale in Piazzetta del Donatore. Grazie al contributo dell’Amministrazione Comunale e di tanti volontari, il Centro è di nuovo una realtà, dopo la lunga pausa forzata a causa della pandemia. Molti i presenti tra i quali il consigliere delegato Monica Frigo, che ha seguito, insieme all’assessore Dal Ferro, la ri-nascita del Centro Diurno, ed altri amministratori comunali.

“Il progetto della riapertura del Centro Diurno per i “Diversamente Giovani” – affermano il sindaco Bruno Beltrame e l’assessore al Sociale ed alla Terza Età Gloria Dal Ferro – era tra le priorità del nostro programma elettorale rimasto chiuso per 2 anni durante il Covid. Il Centro Diurno – anticipano – si farà promotore di tante iniziative a carattere ricreativo e sociale in favore delle fasce più fragili, che maggiormente hanno sofferto l’isolamento ed ora sono entusiasti di riprendere le proprie attività e di stare insieme”.

Nel corso dell’inaugurazione, a nome di tutta l’Amministrazione Comunale il sindaco Beltrame e l’assessore Dal Ferro hanno rivolto “un ringraziamento particolare alla signora Maria Jose Castegnaro per l’impegno e la dedizione profusi in questi anni a favore degli anziani di Brendola, garantendo un solido punto fi riferimento con la sua incrollabile forza d’animo”.

La gestione della sede, e l’organizzazione delle attività sono affidate all’Associazione di Promozione Sociale (APS) Diversamente Giovani, di nuova costituzione che vede tra i suoi soci fondatori Maria Jose Castegnaro, Elsa Giacomin, Corrado Tamiozzo, Giuseppe Fabris, Adriana Muraro, Ginetta Sette, Giuseppe Marchesini, Terenziana Franchetti, Mauro Targon, Ermenegildo Sartori e Paola Bisognin. I soci fondatori inoltre hanno eletto un Comitato Direttivo composto da Mauro Targon (presidente), Ermenegildo Sartori (vice presidente), Paola Bisognin (segretario), Elsa Giacomin, Corrado Tamiozzo Giuseppe Fabris e Adriana Muraro (consiglieri).

Lo scopo della neonata associazione, che conta già circa un centinaio di iscritti, è quello di organizzare soggiorni climatici, l’accompagnamento delle persone anziani in centri termali giornalieri ed ogni iniziativa ritenuta utile dalla associazione stessa. L’intento è quello di creare un polo di aggregazione e convivialità in grado di coinvolgere le persone, specie di quelle sole, per favorirne la partecipazione e l’inserimento nella comunità Brendolana.

Il Centro Diurno sarà aperto per gli associati al lunedì, al mercoledì e al venerdì dalle ore 15 alle ore 18.