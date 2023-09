Brad Pitt incontra Mauro Corona a Misurina

Un breve messaggio con una foto sorprendente. Lo scrittore Mauro Corona pubblica sul suo profilo Facebook una foto in compagnia della star hollywoodiana Brad Pitt. “Con Brad Pitt a Misurina” scrive Corona.

Brad Pitt è atterrato lunedì con un volo privato all’aeroporto di Bolzano e sta trascorrendo alcuni giorni di relax tra Merano e le Dolomiti.

Secondo voci non confermate potrebbe essere in zona per preparare un film.

Al lago di Misurina, ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo, ha incontrato lo scrittore di Erto.