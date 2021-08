Bolzano Vicentino: non rispondeva al telefono, 54enne trovata morta in casa

Una 54enne di Bolzano Vicentino, Iris Gorne, è stata trovata deceduta dall’ex marito e dalla figlia nella giornata di ieri. A riportarlo è il Giornale di Vicenza.

La donna non rispondeva al telefono da giorni e aveva fatto preoccupare i suoi familiari. Nell’abitazione, la drammatica scoperta: la vittima era stesa a pancia in su sul pavimento della cucina. Il Suem non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna di origini tedesche.

Gorne era residente in via Palladio a Bolzano Vicentino; sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Dueville e di Thiene. La morte sarebbe da attribuire a cause naturali. Secondo la ricostruzione, il padre della donna, residente in Germania, non riusciva a parlarle da diversi giorni e ha così chiamato l’ex marito per sapere delle sue condizioni. L’ex marito e la figlia sono così andati a casa di Gorne, dove sono entrati con le loro chiavi, trovando il corpo della donna pochi istanti dopo.

Non sono stati trovati traumi o ferite sul corpo della donna e non ci sarebbero elementi per sospettare un omicidio. L’unica circostanza singolare, il fatto che i termosifoni fossero accesi.