Boato e incendio alla Cereal Docks di Camisano: a fuoco caldaia

Prima un forte boato poi le fiamme. Incendio stamane alle 9 alla Cereal Docks di Camisano Vicentino in via Ca’ Marzare. Secondo indiscrezioni provenienti dall’azienda, è andata a fuoco una caldaia in uno dei locali termici a supporto dei processi produttivi. Subito si sono attivate le squadre anticendio aziendali, coadiuvate poi dall’intervento di tre squadre dei vigili del fuoco. L’incendio è stato circoscritto e l’attività produttiva è ripresa regolarmente. Sul posto anche l’Arpav per le rilevazioni considerando che dal luogo dell’incendio si è sprigionata una colonna di fumo. Nessuna persona è rimasta ferita.

Cereal Docks è un Gruppo industriale italiano attivo nella prima trasformazione agro-alimentare, per la produzione di ingredienti come farine, oli e lecitine, derivati dai semi oleosi (soia, girasole e colza) e cereali (mais, grano, orzo) destinati ad applicazioni nei settori alimentare, farmaceutico, cosmetico, nutrizione animale, tecnico ed energetico.