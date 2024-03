Blitz interforze in città con più di 30 agenti: 138 persone identificate

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio nel Comune di Vicenza.

Nel corso del pomeriggio di ieri è stata attuata una nuova operazione per il monitoraggio delle aree ritenute particolarmente a rischio.

L’attività ha riguardato, in particolare, Campo Marzo, Via Napoli, Viale Milano, Via Piazzale Bologna, Corso Santi Felice e Fortunato, Viale Verona, Viale San Lazzaro, ma anche la zona Est della città ed in particolare Viale della Pace e la zona di San Pio X.

Sono stati controllati 4 bar ed i relativi avventori, oggetto di segnalazioni ed esposti da parte dei residenti.

Identificate 138 persone, di cui 46 stranieri e 29 con precedenti penali e/o di polizia. Controllati 18 veicoli.

La posizione di alcune persone controllate, evidenziando vari precedenti penali e/o di polizia, è attualmente al vaglio della Divisione Anticrimine della Questura per le valutazioni in ordine all’emissione di specifiche misure di prevenzione personali.

All’operazione di ieri hanno concorso circa 30 persone, tra operatori della Questura di Vicenza (Volanti, Ufficio Immigrazione e Polizia Scientifica), equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Padova, personale della Sezione Polizia Ferroviaria di Vicenza, Carabinieri e Polizia Locale di Vicenza.

Si tratta di un’ulteriore impulso alla strategia condivisa di controllo del territorio valutata in occasione si specifiche riunioni tenutesi in Prefettura con la partecipazione dei vertici di tutte le forze dell’ordine e poi attuata con il coordinamento operativo del Questore.