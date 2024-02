Blitz in città dei Carabinieri, anche con il Nucleo Elicotteri: 1 arresto e numerosissimi controlli

Sono proseguiti i servizi straordinari di controllo del territorio della Compagnia di Vicenza, con

l’impiego di numerosi militari, sia in uniforme sia in borghese, unitamente al Nucleo Elicotteri

Carabinieri di Belluno, con il cui ausilio sono stati eseguiti posti di controllo “rinforzati” sulle

principali vie di comunicazione, programmato dal Comando Provinciale Carabinieri di Vicenza. L’imponente impiego di uomini e mezzi, attuato sin dalla prima mattina di ieri, ha avuto l’obiettivo di

prevenire e reprimere reati predatori, fra cui i furti in abitazione e rapine, oltre alla repressione

dell’abuso di alcol e dell’uso di sostanze stupefacenti.





Durante la giornata, quindi, i militari della locale Sezione Operativa coadiuvati da quelli della Sezione Radiomobile e della Stazione di Vicenza, hanno arrestato D.C. trentottenne, residente a Vicenza, gravato da precedenti penali e di polizia, poiché condannato alla pena detentiva di anni 2 e mesi 4 di reclusione.

La sentenza di condanna è riferita ad un reato di furto in abitazione commesso in Vicenza il 16

Gennaio del 2021, quando entrato furtivamente in un’abitazione si impossessava della somma

contante di circa 2900 euro, nonché per essere stato trovato in possesso di circa 50 grammi di droga destinata allo spaccio.



Nei posti di controllo alla circolazione stradale nelle arterie di maggiore comunicazione e lungo

le strade di accesso alla città, invece, sono stati eseguiti numerosi controlli di persone e mezzi.

I controlli sono stati rivolti anche a stazione ferroviaria e stazione degli autobus ritenuti

obiettivi a cui rivolgere particolare attenzione dato l’alto numero di pendolari quotidianamente

presente.

Sono stati controllati esercizi pubblici notoriamente frequentati da persone dedite alla

commissione di reati ed allo spaccio di sostanze stupefacenti.